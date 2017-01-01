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Новости

13 минут назад

В Иванове стартует благотворительная акция «Поможем собрать детей в школу»

Ее цель - оказание поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации


В трех крупных торговых центрах областного центра - «Евроленд», «Никольский» и «Текстильщик» - с 1 по 25 августа пройдет акция по сбору канцелярских принадлежностей для детей школьного возраста. Акция проводится уже более 10 лет. Ее основная задача – оказание поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в подготовке детей к новому учебному году.

Как сообщили в городском управлении соцзащиты, в августе силами сотрудников торговых центров и волонтеров благотворительного фонда «Братство милосердия» будут приниматься в качестве благотворительной помощи от граждан школьно-письменные принадлежности. Вещи передадут в ивановское управление соцзащиты для распределения среди состоящих на учете детей из малообеспеченных семей. В первоочередном порядке будут обеспечены дети из многодетных семей и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, дети-инвалиды.

Для проведения данного мероприятия привлекается большое число организаций, готовых выступить в качестве спонсоров. Кроме того, администрации торговых центров высказали пожелание самостоятельно оказать адресную помощь вещами нескольким детям из малообеспеченных семей.

В настоящее время на учете в территориальном управлении социальной защиты населения по городу Иванову состоят более 15 тысяч детей школьного возраста из малоимущих семей. Для подготовки детей к началу учебного года за счет средств городской программы «Забота и поддержка» приобретено 400 наборов школьно-письменных принадлежностей на общую сумму 201 600 рублей.



ключевые слова: дети семьи благотворительность акция
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