В Иванове скоро запустят новый межмуниципальный маршрут пассажирского транспорта

Он соединит ж/д вокзал и деревню Бяково Ивановского района





В ивановской мэрии обсудили организационные вопросы, касающиеся разработки нового межмуниципального маршрута движения пассажирского транспорта №154, который соединит деревню Бяково (Ивановский район) и железнодорожный вокзал в Иванове. Инициатор создания такого маршрута - департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области. Необходимость обеспечения общественным транспортом жителей деревни Бяково возникла в связи с реорганизацией маршрута №15/4. Напомним, этот маршрут был видоизменен 5 июня текущего года, когда произошла смена конечного остановочного пункта с села Богородского на местечко Лесное.

По информации транспортного ведомства, на новом маршруте № 154 «д. Бяково, Ивановский район – ООТ Железнодорожный вокзал, г. Иваново» будет работать одна маршрутка в утреннем, обеденном, вечернем режиме работы по сезонному графику.

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В совещании участвовали представители Департамента дорожного хозяйства, депутатского корпуса, комитета по транспорту и управления благоустройства городской администрации, ГИБДД, общественности. Они обсудили представленные макеты расписаний движения муниципального и межмуниципального транспорта для размещения на остановочных павильонах и единогласно приняли решение по согласованию для Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области будущего межмуниципального маршрута № 154.