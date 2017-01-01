Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

48 минут назад

В Иванове подростки украли из машины пистолет и 20 бутылок водки

Злоумышленники задержаны полицией


В полицию с заявление о краже обратился 52-летний ивановец. Мужчина сообщил, что вечером неизвестные выдавили стекло в его автомобиле «УАЗ-3303», оставленном без присмотра у одного из домов на проспекте Строителей, и проникли в салон. Из машины злоумышленники похитили пневматический пистолет, 20 бутылок водки, аккумулятор, зарядное устройство, регистратор и автомобильный компрессор.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых и вскоре их задержали. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались трое молодых людей 18, 17 и 15 лет. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанных проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.



ключевые слова: автомобиль кража подростки полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 331
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		25-летний житель Ивановской области пытался застрелиться после ссоры с женой
				
сегодня, 13:21

				

				25-летний житель Ивановской области пытался застрелиться после ссоры с женой 
								

					
	 С черепно-мозговой травмой и осколочным переломом височной кости молодой человек госпитализирован
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							914						
    •