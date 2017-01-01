В Иванове подростки украли из машины пистолет и 20 бутылок водки

Злоумышленники задержаны полицией





В полицию с заявление о краже обратился 52-летний ивановец. Мужчина сообщил, что вечером неизвестные выдавили стекло в его автомобиле «УАЗ-3303», оставленном без присмотра у одного из домов на проспекте Строителей, и проникли в салон. Из машины злоумышленники похитили пневматический пистолет, 20 бутылок водки, аккумулятор, зарядное устройство, регистратор и автомобильный компрессор.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых и вскоре их задержали. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались трое молодых людей 18, 17 и 15 лет. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанных проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

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