В Иванове завершается устранение повреждений на теплосетях, выявленных в ходе опрессовки

График подключения горячей воды





В областном центре продолжается подготовка магистральных тепловых сетей к предстоящему отопительному периоду. Энергетики филиала «Т Плюс» завершают устранение повреждений, выявленных в ходе гидравлических испытаний по контуру ТЭЦ-3.

«В соответствии с утвержденным графиком, ремонтные работы на трубопроводе, обеспечивающем горячей водой жителей Кохмы, Сухово-Дерябихского района и района ТЭЦ-3, планируется закончить к 21.00 сегодня, Жителям ул. Панина и Шубиных горячая вода будет подана утром 28.07.17. Ресторан «Джем» подключат к ГВС 30.07.17, автовокзал – 02.08.17», - говорится в сообщении филиала «Т Плюс».

Напомним, в ходе гидравлических испытаний вода подается в трубопроводы под повышенным давлением. Это делается для того, чтобы заблаговременно выявить слабые места и своевременно отремонтировать проблемные участки.

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