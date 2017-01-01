Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 13:53

Кинешемские фанаты покончившего с собой лидера группы Linkin Park устроили необычную акцию

ФОТО


Необычная акция проходит сегодня в Кинешме. В течение 12 часов - с 11.00 до 23.00 - на большом экране у универмага «Юбилейный» крутят клипы группы Linkin Park. Таким образом кинешемские фанаты скорбят о лидере коллектива Честере Беннингтоне, который 20 июля свел счеты с жизнью.

Организатором акции стала местная жительница Евгения Майорова. Она вместе с единомышленниками выкупила у собственников телеэкрана рекламное время - для трансляции клипов.

Евгения - молодая мама двоих детей. Рассказывает, что в юности пела в музыкальных коллективах, всегда дружила с исполнителями.

«Я действительно, как и многие, испытываю религиозные чувства к музыке. То, что я выкупила рекламное время - это просто копейки за возможность еще хоть миг посмотреть вслед падающей звезде и еще раз удивиться, насколько прекрасно может быть, в этом ведь и есть суть жизни. Это вообще крупица того, что я могла бы сделать, чтобы достойно проводить великого человека в последний путь. Запись этого голоса можно будет запускать на толпу стадионов, и люди будут впадать в истерику. Я, когда с Честером пою, голос свой просто не узнаю, как будто все чакры открываются, поток божественного... Он настоящий жрец».



ключевые слова: Linkin Park Честер Беннингтон фанаты акция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 583
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									kefir								
							
    • 
							
  • 46 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Столько шума вокруг этого товарища, как будто он погиб, совершив какой-то подвиг. Если бы. Выпилился, оставив кучу детей и став примером для подражания для миллионов личностей с неокрепшей психикой. Канонизируйте ещё. п.с. от такого хрипа на грани срыва не только чакры открываются, но и хронические болезни дают о себе знать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		25-летний житель Ивановской области пытался застрелиться после ссоры с женой
				
сегодня, 13:21

				

				25-летний житель Ивановской области пытался застрелиться после ссоры с женой 
								

					
	 С черепно-мозговой травмой и осколочным переломом височной кости молодой человек госпитализирован
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							914						
    •