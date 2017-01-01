Кинешемские фанаты покончившего с собой лидера группы Linkin Park устроили необычную акцию

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Необычная акция проходит сегодня в Кинешме. В течение 12 часов - с 11.00 до 23.00 - на большом экране у универмага «Юбилейный» крутят клипы группы Linkin Park. Таким образом кинешемские фанаты скорбят о лидере коллектива Честере Беннингтоне, который 20 июля свел счеты с жизнью.

Организатором акции стала местная жительница Евгения Майорова. Она вместе с единомышленниками выкупила у собственников телеэкрана рекламное время - для трансляции клипов.

Евгения - молодая мама двоих детей. Рассказывает, что в юности пела в музыкальных коллективах, всегда дружила с исполнителями.

«Я действительно, как и многие, испытываю религиозные чувства к музыке. То, что я выкупила рекламное время - это просто копейки за возможность еще хоть миг посмотреть вслед падающей звезде и еще раз удивиться, насколько прекрасно может быть, в этом ведь и есть суть жизни. Это вообще крупица того, что я могла бы сделать, чтобы достойно проводить великого человека в последний путь. Запись этого голоса можно будет запускать на толпу стадионов, и люди будут впадать в истерику. Я, когда с Честером пою, голос свой просто не узнаю, как будто все чакры открываются, поток божественного... Он настоящий жрец».

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