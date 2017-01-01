В Ивановской области производители молочной продукции и торговые сети подпишут меморандум о сотрудничестве

Но не все

В сфере незаконного оборота продовольственных товаров чаще всего встречается фальсификат молочной продукции. Сегодня на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ивановской области с докладом выступил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Евгений Астафьев. Он сообщил, что ведомством подготовлена калькуляция себестоимости наиболее часто подделываемой молочной продукции – сливочного масла, сметаны и творога. «Это позволяет сравнивать отпускные цены предприятий и цены на полках в магазинах. При себестоимости сливочного масла порядка 350 рублей за килограмм и отпускной цене около 440 рублей, в розничной торговле цена не может быть на порядок ниже. Понятно, что такая продукция должна как минимум вызвать подозрения», – отметил он. Евгений Астафьев заявил, что калькуляция направлена в торговые сети.

Руководитель регионального управления ФАС Александр Боровков добавил, что в случае, если в торговой сети неоднократно выявляются отклонения от рекомендованных цен, это может стать основанием для рассмотрения вопроса недобросовестной конкуренции. По словам Александра Боровкова, такая позиция поддержана центральным аппаратом ФАС России.

Евгений Астафьев также сообщил, что всем ивановским производителям молочной продукции и торговым сетям предложено подписать меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Он пояснил, что документ станет свидетельством о готовности к честной конкуренции. «Срок для подписания – 1 августа. Однако уже сейчас есть компании, которые отказались подписать меморандум», – сказал он.

Губернатор Павел Коньков поручил направить в контролирующие органы информацию о тех производителях и торговых сетях, которые не присоединятся к соглашению. «На эти организации должно быть обращено особое внимание», – пояснил глава региона.



По материалам пресс-службы правительства Ивановской области



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