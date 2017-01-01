25-летний житель Ивановской области пытался застрелиться после ссоры с женой

С черепно-мозговой травмой и осколочным переломом височной кости молодой человек госпитализирован





В Шуйскубю ЦРБ бригадой скорой помощи был доставлен 25-летний местный житель. Медики диагностировали у молодого человека открытую черепно-мозговую травму и осколочный перелом височной кости. Информация была передана в полицию, и оперативники незамедлительно выехали на место происшествия.

По предварительным данным, между пострадавшим и его гражданской супругой произошел конфликт. После ссоры мужчина решил покончить жизнь самоубийством, приставил к виску травматический пистолет и выстрелил.

Сейчас полицейские разбираются во всех обстоятельствах и причинах произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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