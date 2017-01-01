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Новости

26 минут назад

В Иванове магазинная клептоманка попалась на краже 8 банок кофе

Женщина уже 20 раз привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления


В одном из ивановских магазинов была совершена кража 8 банок кофе. Сотрудники торговой точки обратились с заявлением в полицию. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и вскоре установили личность подозреваемой и задержали ее. Ей оказалась 30-летняя жительница областного центра. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, фигурантка 20 раз привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления и недавно освободилась из мест лишения свободы.

В содеянном женщина призналась и написала явку с повинной. В отношении магазинной клептоманки возбуждено очередное уголовное дело о краже.



ключевые слова: магазин кража клептомания полиция
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									gordimon								
							
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  • 25 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							а че это удалили новость про следака с аудиозаписью?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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