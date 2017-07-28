Энергетики устраняют повреждение магистрального трубопровода, из-за которого автобус провалился в яму

Комментарий филиала ПАО "Т Плюс"







Как мы сообщали ранее, вчера утром в Иванове в буквальном смысле слова ушла земля из-под колес пассажирского автобуса. На перекрестке улиц Станкостроителей и Ташкентской «Богдан» провалился в яму. К счастью, никто не пострадал. Как оказалось, такая дорожная неприятность - последствие проводимой в городе опрессовки. Сетевики пустили воду, произошел прорыв и подмыв грунта.

Передние колеса проехали участок успешно. А вот задними автобус неожиданно ушел в землю. Сразу выбраться из ловушки «Богдан» не смог. Водителю пришлось высадить пассажиров. После чего ему удалось тронуться. На место приехали сотрудники ГИБДД. Однако оформлять ДТП не стали, поскольку, по словам водителя, ни людям, ни технике не был причинен ущерб. Инспекторы составили протокол о неудовлетворительных дорожных условиях. Движение на этом участке в течение дня было затруднено.

Сегодня в пресс-службе филиала «Т Плюс» прокомментировали ситуацию:

«Энергетики филиала «Т Плюс» приступили к устранению повреждения магистрального трубопровода в районе перекрестка улицы Станкостроителей и улицы Ташкентской, повлекшего проседание асфальта. Работы планируется завершить 28.07.17. Асфальтовое покрытие будет восстановлено. До окончания работ движение на этом участке будет затруднено. Компания приносит извинения за доставленные неудобства.

В начале августа на этом участке магистральных тепловых сетей специалисты филиала проведут диагностику, по итогам которой будут выполнены необходимы ремонты. В работе планируется использовать мобильную установку для гидравлических испытаний. Кроме того, будет оценено состояние канала тепловых сетей, который служит для предотвращения выхода воды в сторону проезжей части. О сроках завершения работ будет сообщено дополнительно».

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