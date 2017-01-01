Из-за работ на газопроводе большое количество домов в Иванове останется без газа

Список адресов и время отключения





22 июля на улице Окуловой областного центра на газопроводе среднего давления будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим, сообщает мэрия, в домах ряда улиц отключат газ. Время отключения – с 09.00 до 23.00.

Адреса отключаемых потребителей:

ул. 15-й Проезд, д.№: 1, 3, 5, 7;

ул. 14-й Проезд, д.№: 2, 4, 6, 8;

ул. 2-я Меланжевая, д.№: 5, 6, 7;

ул. 12-й Проезд, д.№: 6;

ул. 4-я Меланжевая, д.№: 4, 6, 8, 10, 12;

ул. Каравайковой, д.№: 62, 66, 68, 70, 72, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 102-а, 104, 105, 109, 109-а, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 118-а, 120, 120-а, 120-б, 121, 123, 125, 127, 131, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138/5, 137, 137-а, 139, 140, 141;

ул. 4-я Сосневская, д.№: 95, 96, 95А, 97, 99, 101, 102, 102а, 103, 103а, 104, 106, 108, 109, 111, 111а, 113, 114, 115, 116, 116а, 117, 118, 118а, 119, 120, 122, 124, 128, 131, 133, 135;

13-й Проезд, д.№: 1, 2;

10-й Проезд, д.№: 2, 8, 15, 16, 17/126, 18, 11/129, 19/121, 21, 25/122, 27/133, 29, 31, 35, 37, 39, 41/134, 43/133, 45, 47, 49/134, 20, 51;

ул. 3-я Сосневская, д.№: 78, 78-а, 78-б, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 103, 105, 107, 109, 111, 117, 120, 122, 137;

ул. Новая, д.№: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

пер. Фруктовый, д.№:4;

ул. Кирова, д.№: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18/2;

ул. Хрустальная, д.№: 2/1, 3, 5;

пер. Фигурный, д.№: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;

ул. 2-я Сосневская, д.№: 38, 42, 44, 46, 48, 56, 77, 77-а, 89, 91-б, 93, 95, 97, 97а, 99, 107, 109;

ул. 1-я Сосневская, д.№: 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 25, 27;

ул. Окуловой, д.№: 14, 13, 15, 17/74, 19/ 85, 2/75, 4, 6, 26, 28, 32/85, 34, 36, 42, 44, 46/88, 48/87, 50, 52, 53/85, 54/86, 56/87, 58, 60;

8-й Проезд, д.№: 9, 4/32, 5/99, 6/87, 7/98, 8, 10/90, 12/101, 14, 15/101, 16, 17, 19, 21/94, 23/99, 25, 26/92, 27, 28/103, 29/102, 30, 31/ 101, 32, 33, 34/96, 35, 36/101, 37/102, 38, 39/ 101, 41, 42/104, 43, 44/103, 45/100, 46, 47/101, 48, 49, 50/104, 51, 52/103, 54, 56, 60/103, 62, 64;

ул. 6-я Сосневская, д.№: 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 90-а, 91, 92, 93, 95, 97, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 127, 129, 131/35;

ул.. Герасима Фейгина, д.№: 89, 90, 91, 91-а, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115-в, 115-г, 116, 118-а 121, 122, 123, 124, 124-а, 125, 126, 127, 128, 130, 130-а, 131, 132;

ул. 8-я Сосневская, д.№: 89, 90, 90-а, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98-а, 99, 99-а, 100, 105, 106, 107, 107-а, 108, 109, 110, 110-а, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 121, 122, 123, 124, 126, 129, 130, 132;

ул. 9-я Сосневская, д.№: 88, 89, 90, 91, 91-а, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115-а, 122, 124, 126;

ул. 10-я Сосневская, д.№: 104, 106, 106-а, 108, 110;

9-й Проезд, д.№: 3/50, 4/54, 5/101, 6/103, 7, 11/113, 12/115, 13, 14, 15, 16, 17/110, 18/112, 19/105, 20/107, 21, 22, 23, 25/106, 26/108, 27/117, 28, 29, 30, 31, 32/112, 33/110, 19/105, 20/107, 21, 22, 23, 25/106, 26/108, 27/117, 28, 29, 30, 31, 32/112, 33/110, 34/117, 35/115, 36, 37, 38, 39, 40/120, 41/118, 42/119, 43/117, 44, 45, 46, 47, 48/120, 49/118, 50/119, 51/117, 52, 53, 55, 56, 57/116, 59/117, 60, 61, 62, 63, 64/136

ул. 1-я Меланжевая, д.№:4;

ул. Инженерная, д.№: 2-а, 2-г, 2-е, 2-д;

6-й Проезд, д.№: 22, 24/60.

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