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Новости

2 минуты назад

В Иванове произошло повреждение кабеля электроснабжения «Серебряного города»

В связи с этим отключились светофоры на Шереметевском проспекте


Как сообщает городское Управление благоустройства, сегодня в 07.20 произошло аварийное отключение электроэнергии светофорного объекта на пересечении Шереметевского проспекта и улицы 8 Марта. Причина – повреждение кабеля электроснабжения ООО «Серебряный город». В настоящее время ведутся работы по устранению аварии.



ключевые слова: электрокабель повреждение светофоры авария
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