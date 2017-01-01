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2 минуты назад
В Иванове произошло повреждение кабеля электроснабжения «Серебряного города»
В связи с этим отключились светофоры на Шереметевском проспекте
Как сообщает городское Управление благоустройства, сегодня в 07.20 произошло аварийное отключение электроэнергии светофорного объекта на пересечении Шереметевского проспекта и улицы 8 Марта. Причина – повреждение кабеля электроснабжения ООО «Серебряный город». В настоящее время ведутся работы по устранению аварии.
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