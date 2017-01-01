Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

22 минуты назад

В Вичугском районе чиновников обязали привести пляж в порядок

Соответствующее исковое заявление направлено в суд


Вичугская межрайонная прокуратура по информации ГИМС провела проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья граждан на водных объектах. В результате были выявлены нарушения действующего законодательства.

Так, в частности, было установлено, что пляж Каменского городского поселения оборудован в нарушение Правил охраны жизни людей на водных объектах. На водной акватории реки Сунжа отсутствует ограничение границ заплыва, нет спасателей. Средств спасения, информационных стендов, данных о температуре воды и воздуха также нет.

По результатам проверки в Вичугский городской суд направлено исковое заявление об обязании администрации Каменского городского поселения устранить выявленные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



ключевые слова: пляж прокуратура администрация
  • оцените новость:
  • (0)
  • 108
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации