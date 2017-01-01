В Вичугском районе чиновников обязали привести пляж в порядок

Соответствующее исковое заявление направлено в суд





Вичугская межрайонная прокуратура по информации ГИМС провела проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья граждан на водных объектах. В результате были выявлены нарушения действующего законодательства.

Так, в частности, было установлено, что пляж Каменского городского поселения оборудован в нарушение Правил охраны жизни людей на водных объектах. На водной акватории реки Сунжа отсутствует ограничение границ заплыва, нет спасателей. Средств спасения, информационных стендов, данных о температуре воды и воздуха также нет.

По результатам проверки в Вичугский городской суд направлено исковое заявление об обязании администрации Каменского городского поселения устранить выявленные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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