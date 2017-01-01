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Новости

39 минут назад

В центре Кинешмы изменят схему дорожного движения

В связи с предстоящим капремонтом Никольского моста


28 июля Управление городского хозяйства Кинешмы начнет работы по изменению схемы дорожного движения в центре города. Причина – предстоящий капитальный ремонт Никольского моста.

На перекрестке улиц Подгорная и Спортивная будут установлены знаки, определяющие новый приоритет движения транспортных средств по данному перекрестку.

«При закрытии Никольского моста определённые неудобства, к сожалению, неизбежны. Водителям необходимо время, чтобы привыкнуть к новой схеме движения транспорта. Просим неукоснительно соблюдать требования установленных дорожных знаков и соблюдать принцип очередности проезда», - сообщили в кинешемской администрации.

Напомним, с 1 августа движение транспорта будет осуществляться по Кузнецкому мосту. Для пешеходов будет доступен один из пешеходных тротуаров Никольского моста.



ключевые слова: мост капремонт схема движения
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