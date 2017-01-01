На трассе в Фурмановском районе заменили нестандартные барьерные ограждения

Общей протяженностью – более 330 метров





На 17 и 18 км автодороги Фурманов-Дуляпино-Писцово в Фурмановском районе провели замену несоответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений. Как сообщает департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, общая протяженность участков барьерного ограждения составила 336 метров.

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