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Новости

50 минут назад

На трассе в Фурмановском районе заменили нестандартные барьерные ограждения

Общей протяженностью – более 330 метров


На 17 и 18 км автодороги Фурманов-Дуляпино-Писцово в Фурмановском районе провели замену несоответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений. Как сообщает департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, общая протяженность участков барьерного ограждения составила 336 метров.



ключевые слова: автодорога барьер ограждения
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 52 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							По чем железяка вышла?, - прошу скан сметы, желательно с ТН на покупку железа.
    
Если меньше миллиона можно не выкладывать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Игорь Зверев								
							
    • 
							
  • 9 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							По идее вся информация должна быть на сайте госзакупок. Чисто теоретически.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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