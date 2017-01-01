Шуянка вошла в сборную мира по волейболу

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В Мексике завершился Чемпионат Мира по волейболу среди девушек, чей возраст был не старше 20 лет.

Сборная России успешно выступила на турнире. Юные российские спортсменки лишь в финальной игре уступили волейболисткам из Китая.

В составе сборной команды России выступала воспитанница шуйской детско-юношеской спортивной школы Анна Котикова. Анна вместе со своими подругами по сборной стала обладательницей серебряных наград мирового чемпионата.

«При этом шуянка вошла в символическую сборную мира своего возраста, став лучшей диагональной турнира и единственной из россиянок, получившей специальный приз от организаторов чемпионата», - говорится в сообщении шуйской мэрии.

Сейчас Анна Котикова выступает за команду «Динамо» (Казань), которая принимает участие во Всероссийских и международных соревнованиях.

Фото: администрация г. Шуя

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