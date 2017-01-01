В Ивановской области пройдет IV фольклорно-гастрономический фестиваль «КухонЪ»

Что ожидает гостей праздника





12 августа в деревне Реброво Южского района состоится IV межрегиональный фольклорно-гастрономический фестиваль национальных кухонь «КухонЪ».

В этом году в фестивале примут участие национально-культурные автономии из Ивановской области и соседних регионов, а также предприятия, организации, работающие в сфере общественного питания, муниципалитеты, фермерские и крестьянские хозяйства.

Гости фестиваля смогут прикоснуться к традициям белорусской, узбекской, киргизской, грузинской, туркменской, казахской, азербайджанской кухонь, узнать о старинных поварских обычаях Руси.

На мастер-классах опытные кулинары раскроют секреты приготовления вкуснейших популярных и почти забытых блюд. Хлебосольные хозяйки поделятся семейными рецептами, угостят разносолами, споют народные песни, расскажут об особенностях быта разных национальностей.

Участники посоревнуются и в кулинарном поединке, где каждый представит творческий номер в традициях своих народов.

В музыкальной части программы ожидаются выступления фольклорных коллективов Ивановской области.

Гости фестиваля смогут оценить показательные выступления мастеров карате, модный показ, присоединиться к хороводам, народным играм и пляскам, посетить деревенский контактный зоопарк. А также приобрести памятные сувениры на ярмарке народных промыслов.

Изюминкой кулинарного праздника станет лотерея с уникальными подарками и суперпризом.

Для удобства гостей будут организованы трансферы из Иванова до фестивальной площадки и обратно.

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