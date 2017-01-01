«Шедевры Палеха» вызвали большой интерес у жителей Саратова





С июня текущего года в Саратовском художественном музее имени А. Н. Радищева работает выставка современного Палехского искусства «Шедевры Палеха».

Свыше 40 художников представляют более 100 шедевров Палеха. Многие авторы работ являются народными и заслуженными художниками России, а также лауреатами государственной премии.

На выставке можно увидеть иконы, лаковые шкатулки и ларцы с миниатюрной росписью, панно и складни, тарелки со сказочными, былинными и историческими сюжетами, пасхальные яйца.

Иконы Василия и Татьяны Макашовых заслужили высокую оценку как среди специалистов, так и среди духовенства. Они опубликованы во многих профессиональных и церковных изданиях, находятся как в музеях, так и в храмах России и зарубежья.

В. Макашов является членом комиссии по храмовому искусству Союза художников России уже 19 лет. Однако на выставке он представляет списки с икон самого высокого уровня - иконы А. Федотова, Зыковой «Пр. Сергий Радонежский», А. Парамоновой «Богородица Владимирская» и др.

Палехская лаковая миниатюра представлена яркими творческими произведениями на самые различные темы и сюжеты, в основе которых лежат глубокие высокие принципы и традиции Палехских писем. К наиболее ярким относятся произведения А. Кочупалова, И. Ливановой и В. Зотовой, Н. и Н. Лопатиных, В. Федотова, Н. Богачевой и других.

Как отметили в областном департаменте культуры и туризма, экспозиция вызвала большой интерес у жителей и гостей Саратова, в связи с этим её работа продлена до конца августа.

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