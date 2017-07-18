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5 минут назад

Кондуктор автобуса, тяжело пострадавшая в жутком ДТП в Иванове, вышла из комы

И потихоньку идет на поправку


Кондуктор ивановского автобуса, доставленная в реанимацию с тяжелейшими травмами после жуткого ДТП, несколько дней назад вышла из комы.

Напомним, авария с пассажирским «Богданом» 14 маршрута произошла рано утром 18 июля на улице Павла Большевикова в областном центре. Автобус врезался в припаркованную на краю дороги «Сканию» с полуприцепом. Водитель фуры находился в этот момент в кабине. Удар был настолько сильным, что кабину автобуса буквально разворотило. Пассажиров в «Богдане» не было. У водителя медики диагностировали переломы ног. Кондуктора в состоянии комы доставили в реанимацию.

Сейчас женщина находится в ОКБ. Несколько дней назад вышла из комы. Потихоньку идет на поправку. Уже может самостоятельно принимать пищу. И даже пишет записки, в которых благодарит руководство и коллектив своей транспортной компании за поддержку и оказываемую помощь.



ключевые слова: автобус ДТП кондуктор кома реанимация
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									Makar37								
							
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  • 7 секунд назад
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							Здоровья!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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