Кондуктор автобуса, тяжело пострадавшая в жутком ДТП в Иванове, вышла из комы

И потихоньку идет на поправку





Кондуктор ивановского автобуса, доставленная в реанимацию с тяжелейшими травмами после жуткого ДТП, несколько дней назад вышла из комы.

Напомним, авария с пассажирским «Богданом» 14 маршрута произошла рано утром 18 июля на улице Павла Большевикова в областном центре. Автобус врезался в припаркованную на краю дороги «Сканию» с полуприцепом. Водитель фуры находился в этот момент в кабине. Удар был настолько сильным, что кабину автобуса буквально разворотило. Пассажиров в «Богдане» не было. У водителя медики диагностировали переломы ног. Кондуктора в состоянии комы доставили в реанимацию.

Сейчас женщина находится в ОКБ. Несколько дней назад вышла из комы. Потихоньку идет на поправку. Уже может самостоятельно принимать пищу. И даже пишет записки, в которых благодарит руководство и коллектив своей транспортной компании за поддержку и оказываемую помощь.

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