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Новости

29 минут назад

Очередной поджог автомобиля зарегистрирован в Ивановской области

На этот раз – в Вичуге


Сообщение о пожаре на улице 40 лет Октября в Вичуге поступило на пульт дежурного МЧС 27 июля в 00.29. Когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место ЧП, наблюдалось горение автомобиля «ВАЗ-21099». Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, предположительная причина возгорания – поджог. Проводится доследственная проверка.



ключевые слова: автомобиль пожар поджог
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