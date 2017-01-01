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29 минут назад
Очередной поджог автомобиля зарегистрирован в Ивановской области
На этот раз – в Вичуге
Сообщение о пожаре на улице 40 лет Октября в Вичуге поступило на пульт дежурного МЧС 27 июля в 00.29. Когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место ЧП, наблюдалось горение автомобиля «ВАЗ-21099». Площадь пожара составила 4 квадратных метра.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, предположительная причина возгорания – поджог. Проводится доследственная проверка.
ключевые слова: автомобиль пожар поджог
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