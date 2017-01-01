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1 минуту назад
В Кинешме грузовик после столкновения с легковушкой влетел в столб
Есть пострадавшие – ФОТО
Сегодня около 6 часов вечера на перекрестке улиц Виноградова и Кустодиева в Кинешме произошла автоавария. Столкнулись легковой автомобиль «Москвич» и грузовик «ЗИЛ», после чего грузовая машина врезалась в столб.
По данным ГУ МЧС по Ивановской области, в результате ДТП есть пострадавшие. Информация уточняется.
Фото: ГУ МЧС
ключевые слова: ДТП грузовик легковушка пострадавшие
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