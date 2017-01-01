Установлена причина, по которой пассажирский автобус провалился в яму в Иванове

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Как мы сообщали ранее, сегодня около 9 часов утра произошло ДТП с участием пассажирского автобуса в районе перекрестка улиц Станкостроителей и Ташкентской. Никто из пассажиров не пострадал.

В ивановской мэрии аварию прокомментировали так:

«В результате выхода на место и камеральной обработки топографического плана инженерных коммуникаций установлено, что в районе провала под проезжей частью проходит магистральная тепловая сеть, владельцем которой является филиал Владимирский ПАО «Т Плюс».

Работы по ремонту данной тепловой сети и ликвидации провала запланированы владельцем коммуникации в период с 31 июля по 6 августа».

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