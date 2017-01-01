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сегодня, 11:10В Иванове автобус с пассажирами провалился в яму
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Новости
сегодня, 19:34
Установлена причина, по которой пассажирский автобус провалился в яму в Иванове
ФОТО
Как мы сообщали ранее, сегодня около 9 часов утра произошло ДТП с участием пассажирского автобуса в районе перекрестка улиц Станкостроителей и Ташкентской. Никто из пассажиров не пострадал.
В ивановской мэрии аварию прокомментировали так:
«В результате выхода на место и камеральной обработки топографического плана инженерных коммуникаций установлено, что в районе провала под проезжей частью проходит магистральная тепловая сеть, владельцем которой является филиал Владимирский ПАО «Т Плюс».
Работы по ремонту данной тепловой сети и ликвидации провала запланированы владельцем коммуникации в период с 31 июля по 6 августа».
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Комментарии (2)
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- Борис Дмитриевич5 минут назадНашелся "виновник" - губернаторша Владимирской области ...
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- fenix752 минуты назадЭта чудная шаражка ПАО Т-ПЛЮС немножко капитально надоела. Горячей воды, кстати, до сих пор нет. Вообще откуда это чудо взялось? Гнать к чертям собачьим. И сети через суд вернуть.
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