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сегодня, 19:34

Установлена причина, по которой пассажирский автобус провалился в яму в Иванове

ФОТО


Как мы сообщали ранее, сегодня около 9 часов утра произошло ДТП с участием пассажирского автобуса в районе перекрестка улиц Станкостроителей и Ташкентской. Никто из пассажиров не пострадал.

В ивановской мэрии аварию прокомментировали так:

«В результате выхода на место и камеральной обработки топографического плана инженерных коммуникаций установлено, что в районе провала под проезжей частью проходит магистральная тепловая сеть, владельцем которой является филиал Владимирский ПАО «Т Плюс».

Работы по ремонту данной тепловой сети и ликвидации провала запланированы владельцем коммуникации в период с 31 июля по 6 августа».



ключевые слова: ДТП автобус яма теплосеть
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Борис Дмитриевич								
							
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							Нашелся "виновник" - губернаторша Владимирской области ...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fenix75								
							
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							Эта чудная шаражка ПАО Т-ПЛЮС немножко капитально надоела. Горячей воды, кстати,  до сих пор нет. Вообще откуда это чудо взялось? Гнать к чертям собачьим. И сети через суд вернуть.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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