Что сливает МУП «САЖХ» в ливневку на улице Громобоя в Иванове

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На улице Громобоя в Иванове в объектив мобильной камеры попала автобочка, сливающая непонятную жидкость прямо в ливневую канализацию.

«КАМАЗ» расположился у обочины проезжей части. Вода серо-бурого цвета бурлящим потоком льётся в ливневый колодец. Это и насторожило одного из участников дорожного движения. Он решил запечатлеть происходящее на камеру.

Городская администрация выяснила: попавший в объектив автомобиль принадлежит МУП «САЖХ». Автобочка по заданию управления благоустройства ликвидировала подтопление на улице Шестернина. Как пояснили в мэрии, нормативы позволяют сливать откачанную воду в ближайший исправный ливнеприёмник. Что и было сделано.

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