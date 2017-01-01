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Новости

58 минут назад

Ивановская область отчиталась о реализации программы по переселению из аварийного жилья

По словам зампреда регионального правительства Максима Громова, остается расселить 24,6 тыс. кв.м.


Сегодня, 26 июля, на селекторном совещании c Минстроем РФ Ивановская область отчиталась о ходе реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Видеоконференция прошла под председательством замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса. Наш регион на селекторе представлял заместитель председателя областного правительства Максим Громов. Он сообщил, что в настоящий момент остается расселить 24,6 тыс.кв.м. Сейчас в Приволжске введен в эксплуатацию дом 24А по ул. Фурманова. Еще три дома по ул. Фурманова 22А, 20А, 18А планируется ввести в эксплуатацию в начале августа.

В Кохме введены в эксплуатацию два дома, и еще два планируется ввести также в начале августа. Как только эти объекты будут введены, администрация Кохмы обеспечит закупку жилья.



ключевые слова: аварийное жилье расселение программа Минстрой
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Alexandr								
							
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  • 19 минут назад
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										+1
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							Во как. =
    
Максим Громов уже не людей расселяет, а квадратные метры.
    
Предлагаю впредь все глупые действия и высказывания называть "громовщиной".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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