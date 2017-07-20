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Новости
сегодня, 18:15
Членство Ильюшкина в "Единой России" приостановят
Депутата Коробова могут из партии и вовсе исключить
Виталий Ильюшкин, в отношении которого возбуждено уголовное дело за получение взятки в размере не менее 1,5 миллионов рублей от депутата Ивановской областной Думы Алексея Коробова, является на сегодня членом президиума политсовета Ивановского регионального отделения партии "Единая Россия".
По информации ivanovonews, 28 июля по результатам рассмотрения официального сообщения следственного комитета о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области, региональный президиум политсовета "Единой России" приостановит как членство Ильюшкина в партии, так и исполнение им полномочий члена президиума политсовета.
Не исключено также, что организационно-кадровая комиссия регионального отделения партии, возглавляет которую заместитель секретаря "ЕР" Владимир Бочков, вынесет на обсуждение президиума политсовета и вопрос о депутате Ивановской областной Думы Алексее Коробове, который, по версии следствия, и был взяткодателем в указанном уголовном деле.
Коробов может быть исключен из партии и/или может лишиться своего депутатства в Областной Думе.
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