Летай на высоких скоростях с ТТК

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Лето - пора каникул, которые нужно провести с пользой, поэтому без высокоскоростного и надежного интернета – никуда. ТТК запустил специальный тарифный план «Годный» для новых абонентов Иванова и Шуи.

Преимущества предложения для новых абонентов федерального интернет-провайдера очевидны. Во-первых, это цена - 250 рублей в месяц. Выгода - в 1,5 раза по сравнению с самым доступным тарифом в существующей линейке компании.

Во-вторых, скорость интернет-соединения – до 60 Мбит/с круглосуточно. На этой скорости будет комфортно всей семье пользоваться сетью с различных устройств одновременно, смотреть фильмы в высоком качестве, играть в онлайн игры.

Кстати, для абонентов Иванова, которые любят смотреть телевизор, также есть интересное предложение – тарифный план «Годный+ТВ». «Интерактивное ТВ» от ТТК - это тарифы «Социальный», «Базовый» и «Расширенный» в высоком качестве с функциями перемотки и паузы, просмотра уже завершившихся программ. Пользователь самостоятельно может сформировать собственное «телевизионное меню», подключив дополнительные пакеты каналов «Amedia Premium HD», «Спорт», «Детский» и «Для взрослых».

Третье преимущество - это возможность приобретения Wi-Fi-роутера и приставки для просмотра «Интерактивного ТВ» от ТТК с тарифными планами «Базовый» и «Расширенный» всего за один рубль в месяц.

Вы все еще не определились с тарифным планом? «Годный» от ТТК – бери и наслаждайся летом! Заявки на подключение принимаются до конца августа.

С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте ttk.ru или по бесплатному телефону единого контактного центра 8-800-775-07-75.

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