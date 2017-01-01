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В Ивановской области в гараже взорвалась бочка с легковоспламеняющейся жидкостью
Пострадали трое мужчин, у одного из которых – ожоги 90% тела
26 июля около 13:25 в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский» поступило сообщение от скорой медицинской помощи о том, что из деревни Богданиха с ожогами были госпитализированы трое местных жителей. У одного из них - молодого человека 22-лет - диагностированы ожоги 90% кожного покрова, у других пострадавших мужчин 1971 и 1958 годов рождения - ожоги 1 и 2 степени.
Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что мужчины проводили работы в гараже. По предварительной информации, искры во время резки болгаркой попали в рядом стоящую бочку с легковоспламеняющейся жидкостью, в результате чего произошло мгновенное возгорание.
Сейчас по данному факту полицейскими проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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