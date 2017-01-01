В Иванове горячая вода подана во все сети по контуру ТЭЦ-3

Кроме тех, которые были повреждены в ходе опрессовки





Горячая вода подана во все сети по контуру ТЭЦ-3, за исключением сетей ПАО «Т Плюс», поврежденных в ходе опрессовки. Об этом сообщает ивановская мэрия.

По информации «Т Плюс», ориентировочные сроки устранения повреждений и включения магистральных сетей – 20.00 28 июля.

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