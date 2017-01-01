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Новости

38 минут назад

В Ивановской области жильцам домов с лифтами хотят увеличить плату за капремонт

Дополнительно полученные средства пойдут на замену и ремонт лифтового оборудования


Минстрой России совместно с общественными организациями и при участии представителей банковской сферы разрабатывает масштабный проект по ускоренной замене лифтового оборудования в жилищном фонде субъектов Российской Федерации за счет привлечения финансирования из внебюджетных источников.

В связи с этим правительство Ивановской области поручило департаменту ЖКЖ «в кратчайшие сроки провести работу с собственниками многоквартирных домов о рассмотрении вопроса о проведении капитального ремонта лифтового оборудования в рамках вышеуказанного проекта в части финансирования работ за счет увеличения минимального размера платы за капитальный ремонт».

Информацию о согласии собственников участвовать в данном проекте с указанием адресов многоквартирных домов ивановская мэрия просит предоставить в городское Управление ЖКХ: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, каб. 510, тел. 59-46-40, 49-45-64, 59-45-65.



ключевые слова: капремонт лифт
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 24 минуты назад
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							У знакомых лифт, лифту будет 30 лет, поменяли кнопочки - всё на этом, на это есть строка в домовой книжке - оплата за лифт. Хотят х2 ДВОЙНАЯ ВЫГОДА - ВАШ ТАРИФ, это типа как в Эльдорадо, или М-ВИДЕО ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • 20 минут назад
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							Да сколько можно то? И лифт уже меняли, и до капремонта ещё лет 20. И всё вам мало. Всё больше напоминаете героев одного мультфильма.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • 9 минут назад
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							Жулики и воры продолжают грабить люд честной! А я как за капремонт не платил, так платить и не буду. Хоть с лифтом, хоть без!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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