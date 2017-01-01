В Ивановской области жильцам домов с лифтами хотят увеличить плату за капремонт

Дополнительно полученные средства пойдут на замену и ремонт лифтового оборудования





Минстрой России совместно с общественными организациями и при участии представителей банковской сферы разрабатывает масштабный проект по ускоренной замене лифтового оборудования в жилищном фонде субъектов Российской Федерации за счет привлечения финансирования из внебюджетных источников.

В связи с этим правительство Ивановской области поручило департаменту ЖКЖ «в кратчайшие сроки провести работу с собственниками многоквартирных домов о рассмотрении вопроса о проведении капитального ремонта лифтового оборудования в рамках вышеуказанного проекта в части финансирования работ за счет увеличения минимального размера платы за капитальный ремонт».

Информацию о согласии собственников участвовать в данном проекте с указанием адресов многоквартирных домов ивановская мэрия просит предоставить в городское Управление ЖКХ: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, каб. 510, тел. 59-46-40, 49-45-64, 59-45-65.

поделиться ссылкой:

