Следствие: бывший замгубернатора Ильюшкин получил не менее 1,5 миллионов рублей от депутата Коробова

Алексей Коробов - владелец 17 квартир и один из лидеров по доходам среди депутатов

Алексей Коробов - гендиректор ООО «Строй-Индустрия», избирался депутатом Ивановской городской Думы четвертого, пятого, шестого созывов; возглавлял комитет городского парламента по промышленности и энергетике.

18 сентября 2016 года Ивановской областной Думы шестого созыва на дополнительных выборах по избирательному округу №12.

По итогам 2016 года Коробов занял

Кроме 12 торговых комплексов и кафе, у него есть 16 участков и 17 квартир.

Он является собственником нескольких



- гендиректор ООО «Строй-Индустрия», избирался депутатом Ивановской городской Думы четвертого, пятого, шестого созывов; возглавлял комитет городского парламента по промышленности и энергетике. был избран депутатом Ивановской областной Думы шестого созыва на дополнительных выборах по избирательному округу №12.По итогам 2016 года Коробов занял второе место по доходам среди депутатов облдумы, получив личный доход за год более 28 миллионов рублей.Кроме 12 торговых комплексов и кафе, у него есть 16 участков и 17 квартир.Он является собственником нескольких торговых центров в городе и объектов точечной застройки, вокруг которых вспыхивали не раз скандалы.

По информации ivanovonews, против Виталия Ильюшкина возбуждено уголовное дело по п.6 ст. 290 УК РФ за получениеПо версии следствия, Ильюшкин, используя свое должностное положение (заместителя председателя правительства Ивановской области) способствовал тому, что Коробов прошел процедуры праймериз в "Единой России" и стал кандидатом партии на довыборах в Ивановскую областную Думу.

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