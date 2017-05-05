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Новости

сегодня, 16:37

Следствие: бывший замгубернатора Ильюшкин получил не менее 1,5 миллионов рублей от депутата Коробова

Алексей Коробов - владелец 17 квартир и один из лидеров по доходам среди депутатов

По информации ivanovonews, против Виталия Ильюшкина возбуждено уголовное дело по п.6 ст. 290 УК РФ за получение в качестве взятки не менее 1,5 миллионов рублей от депутата Алексея Коробова. 
По версии следствия, Ильюшкин, используя свое должностное положение (заместителя председателя правительства Ивановской области) способствовал тому, что Коробов прошел процедуры праймериз в "Единой России" и стал кандидатом партии на довыборах в Ивановскую областную Думу. 

Алексей Коробов - гендиректор ООО «Строй-Индустрия», избирался депутатом Ивановской городской Думы четвертого, пятого, шестого созывов; возглавлял комитет городского парламента по промышленности и энергетике. 
18 сентября 2016 года был избран депутатом Ивановской областной Думы шестого созыва на дополнительных выборах по избирательному округу №12.
По итогам 2016 года Коробов занял второе место по доходам среди депутатов облдумы, получив личный доход за год более 28 миллионов рублей.
Кроме 12 торговых комплексов и кафе, у него есть 16 участков и 17 квартир.
Он является собственником нескольких торговых центров в городе и объектов точечной застройки, вокруг которых вспыхивали не раз скандалы.



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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Svobodanam								
							
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  • 36 минут назад
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										0
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							А когда уже этих людей, которые дают взятку, будут привлекать к ответственности? Т е денег дал, но тут не пролезло, взяткоберущего взяли за ж пу, всё, я не при делах, это все он виноват, вымогал у меня деньги. Пойти сразу в органы не судьба была? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макар								
							
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  • 32 минуты назад
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							Илюшкин это и взяткой то не считал! Это был его легальный почти заработок, все об этом знали 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 28 минут назад
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							Этих "Индустрий" по региону не один десяток, уточняйте инн когда пишите такие обвинения, конкретно ООО «Строй-Индустрия» - 4шт, и ни в одной нет Коробова как гены или учредителя. Фантазия людей которые придумывают названия своим фирмам просто поражает.
    
 - А Коробов, единорос, точечные застройки по городу в том числе пятачок на Строителей его рук дело, видимо поучаствовало тело ильюшки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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