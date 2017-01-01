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Цыганский табор спешно покинул Куликово, испугавшись деревенской ведьмы
Жившие 8 лет в деревне цыгане обвинили местную жительницу в колдовстве на смерть
В деревне Куликово Ивановского района целых 8 лет жил цыганский табор. Претензий у местных жителей к цыганам почти не было. Однако недавно кочевники уехали в неизвестном направлении, оставив после себя пожароопасные деревянные дома и груды мусора.
Причина отъезда цыган, предполагают куликовцы, их суеверия. Мол, место это стало проклятым из-за живущей в деревне ведьмы. И якобы в результате ее колдовства и проклятий у цыган стали умирать люди – и жить здесь теперь невозможно.
В Куликово отправился наш корреспондент и встретился с той самой ведьмой, о которой говорили в таборе. Репортаж об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
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Пусть корреспондент закинет инфу на ТНТ или ТВ3 - может покажут в каких-нибудь "Мистических историях". Пущай вся страна смотрит и завидует.
58лет, никого нет, есть кот. Была личным экстрасенсом Ельцина.
Бред же, но люди верят.
Циган она сгубила - 146% ;)