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Новости

сегодня, 16:28

Цыганский табор спешно покинул Куликово, испугавшись деревенской ведьмы

Жившие 8 лет в деревне цыгане обвинили местную жительницу в колдовстве на смерть


В деревне Куликово Ивановского района целых 8 лет жил цыганский табор. Претензий у местных жителей к цыганам почти не было. Однако недавно кочевники уехали в неизвестном направлении, оставив после себя пожароопасные деревянные дома и груды мусора.

Причина отъезда цыган, предполагают куликовцы, их суеверия. Мол, место это стало проклятым из-за живущей в деревне ведьмы. И якобы в результате ее колдовства и проклятий у цыган стали умирать люди – и жить здесь теперь невозможно.

В Куликово отправился наш корреспондент и встретился с той самой ведьмой, о которой говорили в таборе. Репортаж об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: цыгане табор ведьма
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Энгельс								
							
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  • сегодня, 16:39
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							Даешь ведьму в каждую деревню!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • сегодня, 16:46
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							Второе десятилетие 21 века - деревня, цыгане, ведьма, колдовство и проклятия.
    
Пусть корреспондент закинет инфу на ТНТ или ТВ3 - может покажут в каких-нибудь "Мистических историях". Пущай вся страна смотрит и завидует.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 55 минут назад
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							В Битве Экстрасенсов на ТНТ уже была Ивановская колдунья, с не плохими задатками - не она ли?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Надо эту ведьму в правительство и в фонд капремонта запустить. Ха ха ха!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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							Елена Давыдова: люди в Иванове отвратительные, и я надеюсь, что уже никогда туда не вернусь!»
    
58лет, никого нет, есть кот. Была личным экстрасенсом Ельцина.
    

    
Бред же, но люди верят.
    
Циган она сгубила - 146% ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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