Цыганский табор спешно покинул Куликово, испугавшись деревенской ведьмы

Жившие 8 лет в деревне цыгане обвинили местную жительницу в колдовстве на смерть





В деревне Куликово Ивановского района целых 8 лет жил цыганский табор. Претензий у местных жителей к цыганам почти не было. Однако недавно кочевники уехали в неизвестном направлении, оставив после себя пожароопасные деревянные дома и груды мусора.

Причина отъезда цыган, предполагают куликовцы, их суеверия. Мол, место это стало проклятым из-за живущей в деревне ведьмы. И якобы в результате ее колдовства и проклятий у цыган стали умирать люди – и жить здесь теперь невозможно.

В Куликово отправился наш корреспондент и встретился с той самой ведьмой, о которой говорили в таборе. Репортаж об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

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