В Ивановскую область с гастролями приедет знаменитый театр кукол им. Образцова

Об этом предварительно договорились губернатор Павел Коньков и Министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе рабочей встречи в Москве





Сегодня, 26 июля, губернатор Павел Коньков обсудил с Министром культуры России Владимиром Мединским актуальные вопросы развития культуры и туризма в Ивановской области. Двусторонняя встреча прошла в Москве.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, речь, в частности, шла о комплектовании фондов муниципальных библиотек, улучшении материально-технической базы детских школ искусств и организаций среднего профессионального образования сферы культуры и искусства.

«Мы обсудили с министром участие в федеральной программе «Большие гастроли», в рамках которой ведущие столичные театры выезжают на гастроли в регионы. На сегодняшний день достигнуты предварительные договоренности о гастролях в Ивановской области Государственного академического театра кукол имени Образцова, театра «Мастерская П.Н.Фоменко», других прославленных коллективов», - отметил Павел Коньков по итогам встречи.

Кроме того, губернатор обратился с предложением о расширении условий субсидирования творческой деятельности государственных и муниципальных театров. В настоящее время поддержку из федерального бюджета получают муниципальные театры, расположенные в городах с численностью населения до 300 тысяч человек. Так, в 2017 году получил субсидию в размере 5,5 млн рублей Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского на постановку спектаклей «Снегурочка» и «Ромео и Джульетта». «Аналогичную меру поддержки можно было бы распространить и на театры в более крупных городах», - предложил Павел Коньков.

Губернатор обсудил с Министром культуры РФ вопросы подготовки к празднованию 100-летнего юбилея Иваново-Вознесенской губернии. В частности, речь шла об организации выставочных и фестивальных проектов, реставрации памятников. Глава региона проинформировал министра о разработке плана мероприятий к юбилейной дате, в число которых вошли торжественные мероприятия, творческие конкурсы, научно-практические конференции и образовательные акции, выставочно-ярмарочные, краеведческие, туристические проекты, а также мероприятия, направленные на увековечение памятных событий.

«В ходе встречи с Владимиром Мединским была достигнута договоренность о проведении в Ивановской области коллегии Министерства культуры по музейному делу. Мероприятие состоится в сентябре в Плесе», - отметил Павел Коньков.

Общий объем финансирования государственной программы «Культура Ивановской области» в 2017 году составит 713,7 млн рублей, что почти на треть выше уровня прошлого года. В 2017 году выделены дополнительные средства из областного бюджета на повышение заработной платы работникам культуры в размере 138,5 млн рублей. Также в текущем году направлены дополнительные бюджетные ассигнования на укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры в сумме 65 млн рублей. В рамках исполнения наказов избирателей на ремонтные работы в муниципальных учреждениях культуры в текущем году предназначено 18,3 млн рублей.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области

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