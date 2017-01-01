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Новости

34 минуты назад

В одном из могильников Ивановской области обнаружены останки подростка


На раскопках могильника Шекшово (село в Гаврилово-Посадском районе ивановской области) археологи обнаружили останки подростка. О том, что обряд погребения прошел по ранним христианским канонам, свидетельствуют определенные признаки, говорят ученые: руки мальчика вытянуты вдоль тела, голова повернута на Запад. Также в могиле были найдены два небольших горшочка и личные вещи.

«Это ножик, который, как правило, носился всеми – и мужчинами, и женщинами, мальчиками и девочками на поясе. Здесь мы его нашли как бы не на месте – он был острием обращен к локтю. И также в центре груди лежит маленькая серебряная монета, которая была ему положена, вероятно, в качестве своеобразного обула мертвых, как плата за переход в загробный мир», - цитирует vladtv.ru старшего научного сотрудника отдела средневековой археологии Ирину Зайцеву.

Могильник, расположенный недалеко от села Шекшово – это один из районов так называемого Суздальского Ополья. Первые захоронения в середине 19 века на этой земле обнаружил граф Алексей Уваров. Его экспедиция исследовала более 7 тысяч курганов. Останки людей и предметы быта относились к 9, 10 и 11 векам. В те времена здесь проживали финно-угры и славяне.



ключевые слова: археология могильник раскопки
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Софокл								
							
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  • 11 минут назад
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							Название новости отличное. Главное - громкий заголовок. А то что новость про археологию, а не криминал, так это фигня.
    
Может всё таки, как предлагалось в обсуждении изменений сайта, под каждой новостью стоит указывать конкретного автора? Чтобы знать, кто придумывает подобные заголовки или бред в текстах новостей.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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