В одном из могильников Ивановской области обнаружены останки подростка





На раскопках могильника Шекшово (село в Гаврилово-Посадском районе ивановской области) археологи обнаружили останки подростка. О том, что обряд погребения прошел по ранним христианским канонам, свидетельствуют определенные признаки, говорят ученые: руки мальчика вытянуты вдоль тела, голова повернута на Запад. Также в могиле были найдены два небольших горшочка и личные вещи.

«Это ножик, который, как правило, носился всеми – и мужчинами, и женщинами, мальчиками и девочками на поясе. Здесь мы его нашли как бы не на месте – он был острием обращен к локтю. И также в центре груди лежит маленькая серебряная монета, которая была ему положена, вероятно, в качестве своеобразного обула мертвых, как плата за переход в загробный мир», - цитирует vladtv.ru старшего научного сотрудника отдела средневековой археологии Ирину Зайцеву.

Могильник, расположенный недалеко от села Шекшово – это один из районов так называемого Суздальского Ополья. Первые захоронения в середине 19 века на этой земле обнаружил граф Алексей Уваров. Его экспедиция исследовала более 7 тысяч курганов. Останки людей и предметы быта относились к 9, 10 и 11 векам. В те времена здесь проживали финно-угры и славяне.

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