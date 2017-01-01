Почему депутаты Ивановской областной Думы отказали ивановцам в праве провести референдум

26 июля Ивановская областная Дума приняла постановление «О соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум Ивановской области, требованиям закона", в котором депутаты установили, что предложенный инициативной группой вопрос закону не соответствует, а значит референдум по нему проводить запрещается.



Инициативная группа предложила вынести на референдум вопрос о порядке избрания глав городов и районов на муниципальных выборах. Инициаторы предлагали гражданам области поддержать закон, по которому все главы городов и районов в Ивановской области должны избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и при этом возглавлять местные администрации.



Вот как официально поясняют депутаты свою позицию по отказу гражданам в праве высказать свое мнение на референдуме:





"На референдум субъекта Российской Федерации могут быть вынесены только вопросы, находящиеся в его ведении или в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, если указанные вопросы не урегулированы федеральными законами.

Согласно части 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» глава муниципального образования избирается на муниципальных выборах, либо представительным органом муниципального образования из своего состава, либо представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Данной нормой также устанавливаются варианты места главы муниципального образования в структуре органов местного самоуправления. При этом конкретный способ избрания главы муниципального образования и его место в системе органов местного самоуправления определяются в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального образования.

В Ивановской области указанный вопрос урегулирован Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86-ОЗ «О некоторых вопросах формирования, организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области» – в городских округах и муниципальных районах глава муниципального образования избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Таким образом, вопрос о порядке избрания главы муниципального образования урегулирован федеральным и региональным законами и соответственно не может быть вынесен на областной референдум".

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Судя по этому объяснению, депутаты считают, что на референдум может быть вынесен только вопрос, которые не урегулирован законом.