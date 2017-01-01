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Новости

54 минуты назад

Ивановцев приглашают на День Нептуна


В воскресенье, 30 июля, в 12.30 в ивановском парке «Харинка» пройдет День Нептуна. Участников праздника ждут забавные игры и конкурсы на воде с «пиратами» и «русалками». В программе также - восточные танцы и интересные розыгрыши. Особо активных участников ждут призы и подарки от Нептуна. Уже с 10 утра будут работать аттракционы и лодочная станция. Приглашаются все желающие.



ключевые слова: День Нептуна
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							Главный Паша-Нептун откроет праздник заплывом на другой берег?
    
Будет как всегда куча охраны и съёмки с квадрокоптера. ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Главный Нептун, было дело, уже куда то заплывал								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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