Ивановцев приглашают на День Нептуна





В воскресенье, 30 июля, в 12.30 в ивановском парке «Харинка» пройдет День Нептуна. Участников праздника ждут забавные игры и конкурсы на воде с «пиратами» и «русалками». В программе также - восточные танцы и интересные розыгрыши. Особо активных участников ждут призы и подарки от Нептуна. Уже с 10 утра будут работать аттракционы и лодочная станция. Приглашаются все желающие.

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