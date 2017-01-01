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Новости

сегодня, 14:50

В Ивановской области мошенница пожелала своей жертве доброго утра и поздравила с праздником

Полиция разыскивает «вежливую» аферистку


В полицию с заявлением обратилась 19-летняя жительница Вичуги. Девушка сообщила полицейским. Что стала жертвой мошенников.

Она рассказала, что в одной из социальных сетей ей пришло сообщение от неизвестной женщины с текстом: «Доброе утро, с праздником тебя! Ты везучая! Тебе очень повезло! Ты получаешь Айфон 6S».

Незнакомка попросила потерпевшую выслать информацию со своими личными данными, контактным телефоном и адресом доставки, чтобы переслать дорогостоящий подарок. Также женщина сообщила, что гаджет счастливчик получит совершенно бесплатно, но необходимо оплатить его доставку в сумме 1300 рублей. В ходе переписки неизвестная предоставила потерпевшей фото подарочного сертификата на телефон и своего паспорта. Девушка, не раздумывая, перечислила по требованию незнакомки на указанный расчётный счет оговоренную сумму. После оплаты телефон должен был быть отправлен, однако потерпевшая его так и не получила, а страница кибер-мошенницы в соцсети была заблокирована.

Сейчас полиция разыскивает аферистку, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: интернет соцсеть мошенничество полиция
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									Медведь								
							
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