В Иванове разрабатывают городской селфи-маршрут

Инициативу активно поддержал глава города Владимир Шарыпов - ФОТО





23 июля на территории NIMLOFT в областном центре состоялась открытая презентация проекта городского селфи-маршрута. В мероприятии принял участие глава города Владимир Шарыпов. Мэр поддержал идею активной ивановской молодежи организовать селфи-маршрут по городу.

По задумке авторов, селфи-маршрут - это изображения или инсталляции, вписанные в городскую среду, которые будут интересны прохожим всех возрастов, будут вызывать желание сфотографироваться рядом и украсят окружающее городское пространство.

Организатор проекта Александр Неупокоев рассказал, что предполагаемый пешеходный маршрут будет проходить по площади Победы, Шереметевскому проспекту, улице Карла Маркса и проспекту Ленина.

Художники и дизайнеры уже сейчас предлагают украсить рисунками элементы Соковского моста, опоры ивановского цирка, электрощиты и стены зданий вдоль маршрута. Помимо рисунков, предлагается установить в городе сразу несколько арт-объектов: скамейки различных форм и дизайнерские элементы, под определенным углом образующие название нашего города и другие надписи.

Владимир Шарыпов отметил, что мэрия берет на себя технические моменты, связанные с согласованием размещения объектов и надписей, выбирать же элементы селфи-маршрута будут сами жители.

К созданию селфи-маршрута приглашаются дизайнеры, художники, скульпторы, архитекторы, все неравнодушные жители города Иванова. Обсуждение проекта и голосование за элементы маршрута проходит в группе в соцсети ВКонтакте.

Фото: администрация г. Иваново

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