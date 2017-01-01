Новости
Около тысячи ивановцев попали в «черный» список «Водоканала»
Более 240 из них уже ограничили водоотведение
АО «Водоканал» с мая 2016 года проводит ограничение водоотведения абонентам, имеющим задолженность по оплате услуг холодного водоснабжения/водоотведения. Ограничение осуществляется путем установки заглушки на канализацию, без доступа в квартиру.
Процедура ограничения вводится в отношении абонентов, имеющих задолженность за период более 2-х месяцев.
По причине неполной и несвоевременной оплаты за коммунальные услуги в 2016-2017 г.г. в «черный» список попали около тысячи абонентов. Из них:
- 153 абонента заключили договор реструктуризации задолженности;
- 119 абонентов оплатили задолженность в полном объеме;
- 243 абонентам, которые не приняли никаких мер к урегулированию вопроса о погашении задолженности, было ограничено водоотведение.
Расходы, связанные с ограничением и возобновлением водоотведения, возлагаются на абонента.
В случае невозможности единовременной оплаты задолженности, «Водоканал» заключает договоры реструктуризации. Заключение таких договоров позволит производить оплату в рассрочку. Кроме того, наличие договора реструктуризации дает право обратиться в органы социальной защиты населения за назначением субсидии.
По всем вопросам необходимо обращаться в АО «Водоканал» по адресу: г. Иваново, пр. Строителей, д.4а, в пн.-пт. с 8-00 до 16-30, либо по телефонам тел. 93-01-06, 93-01-08, а также через форму обратной связи на сайте предприятия.
- оцените новость:
-
(0)
- 226
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(0)
- 468
-
(0)
- 1179
-
(2)
- 1497