Около тысячи ивановцев попали в «черный» список «Водоканала»

Более 240 из них уже ограничили водоотведение





АО «Водоканал» с мая 2016 года проводит ограничение водоотведения абонентам, имеющим задолженность по оплате услуг холодного водоснабжения/водоотведения. Ограничение осуществляется путем установки заглушки на канализацию, без доступа в квартиру.

Процедура ограничения вводится в отношении абонентов, имеющих задолженность за период более 2-х месяцев.

По причине неполной и несвоевременной оплаты за коммунальные услуги в 2016-2017 г.г. в «черный» список попали около тысячи абонентов. Из них:

- 153 абонента заключили договор реструктуризации задолженности;

- 119 абонентов оплатили задолженность в полном объеме;

- 243 абонентам, которые не приняли никаких мер к урегулированию вопроса о погашении задолженности, было ограничено водоотведение.

Расходы, связанные с ограничением и возобновлением водоотведения, возлагаются на абонента.

В случае невозможности единовременной оплаты задолженности, «Водоканал» заключает договоры реструктуризации. Заключение таких договоров позволит производить оплату в рассрочку. Кроме того, наличие договора реструктуризации дает право обратиться в органы социальной защиты населения за назначением субсидии.

По всем вопросам необходимо обращаться в АО «Водоканал» по адресу: г. Иваново, пр. Строителей, д.4а, в пн.-пт. с 8-00 до 16-30, либо по телефонам тел. 93-01-06, 93-01-08, а также через форму обратной связи на сайте предприятия.

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