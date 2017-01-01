Житель Ивановской области украл в совхозе двухтонный чугунный котел

И сдал его в пункт приема чермета





В полицию Юрьевца поступило сообщение о краже. Кто-то незапертую входную дверь проник в котельную бывшей конторы одного из совхозов Юрьевецкого района и похитили чугунный секционный котел массой около 2-х тон.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции быстро установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Как выяснилось, злоумышленник успел разобрать котел на секции и сдать в пункт приема черного металла.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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