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36 минут назад
Житель Ивановской области украл в совхозе двухтонный чугунный котел
И сдал его в пункт приема чермета
В полицию Юрьевца поступило сообщение о краже. Кто-то незапертую входную дверь проник в котельную бывшей конторы одного из совхозов Юрьевецкого района и похитили чугунный секционный котел массой около 2-х тон.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции быстро установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Как выяснилось, злоумышленник успел разобрать котел на секции и сдать в пункт приема черного металла.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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Комментарии (1)
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- Медведь12 минут назадТо есть зашел на 5минут, успел разобрать, даже видимо WD-шкой не побрызгал, само разобралось - и унёс не применяя спец-техники, Кулибин? Дэвид Блейн? Копперфилд? не - Акопян, гастрбайтер.
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