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58 минут назад
В Иванове подросток украл из магазина два торговых автомата с жевательной резинкой
Ущерб составил 50 тысяч рублей
В полиции расследуются уголовные дела по двум фактам краж торговых автоматов из магазина самообслуживания в Московском микрорайоне областного центра.
Молодой человек, заходил в торговую точку и свободно похищал вендинговые аппараты с жевательной резинкой. Общий ущерб составил 50 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские, опросив персонал магазина и изучив записи с камер видеонаблюдения, установили и задержали предполагаемого преступника. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 15-летний ивановец. По словам подростка, из двух автоматов он достал 8 тысяч рублей, а сами аппараты выбросил.
По фактам краж возбуждены уголовные дела.
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