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Референдума по выборам глав муниципалитетов в Ивановской области не будет
Сегодня, 26 июля, на заседании ивановской облдумы рассматривалось поступившее из облизбиркома ходатайство инициативной группы по проведению референдума Ивановской области. Инициаторы референдума предложили вернуться к выборам глав муниципальных образований, считая, что именно отсутствие выборов приводит к безответственному и порой уголовно-наказуемому поведению руководства.
Рассмотрев ходатайство, Комитет по законности вынес постановление: вопрос о порядке избрания главы муниципального образования урегулирован федеральными и региональными законами и не может быть вынесен на областной референдум.
Двое депутатов проголосовали ЗА проведение референдума, остальные (из присутствующих на заседании) согласились с постановлением Комитета по законности. Таким образом, референдума по прямым выборам глав муниципалитетов в Ивановской области не будет.
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У нас здесь демократия. Эмир сказал рахат, народ ответил лукум. А кто против, тому курдюк хана.
Имхо легче выгнать учителей из избиркомов...