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Новости

сегодня, 13:29

Референдума по выборам глав муниципалитетов в Ивановской области не будет


Сегодня, 26 июля, на заседании ивановской облдумы рассматривалось поступившее из облизбиркома ходатайство инициативной группы по проведению референдума Ивановской области. Инициаторы референдума предложили вернуться к выборам глав муниципальных образований, считая, что именно отсутствие выборов приводит к безответственному и порой уголовно-наказуемому поведению руководства.

Рассмотрев ходатайство, Комитет по законности вынес постановление: вопрос о порядке избрания главы муниципального образования урегулирован федеральными и региональными законами и не может быть вынесен на областной референдум.

Двое депутатов проголосовали ЗА проведение референдума, остальные (из присутствующих на заседании) согласились с постановлением Комитета по законности. Таким образом, референдума по прямым выборам глав муниципалитетов в Ивановской области не будет.



ключевые слова: выборы референдум областная дума
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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  • 
								
									adimivz								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Увольте таджиков, наймите корреспондентов с уровнем знания русского языка не меньше тройки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:44
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    • 
										+1
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							так у нас демократия в стране, власть народа)))))))) вот и результат								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • 44 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Вспомнил шутку Винокура про демократию.
    
У нас здесь демократия. Эмир сказал рахат, народ ответил лукум. А кто против, тому курдюк хана. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
    • 
							
  • 52 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Остальные были Едром. Ну собственно, а что пчёлы против мёда пойдут?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 25 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Хм, чтобы провести референдум надо провести референдум о проведении референдума.
    
Имхо легче выгнать учителей из избиркомов...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 24 минуты назад
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										+1
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							ДаЮ кстати. Если ильюшкин бабло незаконное тратил на прожвижение ПЖИВ, значит они нелигитимны...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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