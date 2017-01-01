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Новости

2 минуты назад

В Ивановской области из окна выпала 8-летняя девочка

Ребенок госпитализирован


Несчастный случай произошел вечером 25 июля в Родниках. Из окна 2 этажа частного дома выпала 8-летняя девочка. Ребенка, получившего телесные повреждения, бригада скорой помощи доставила в областную детскую клиническую больницу.

По предварительной информации, школьница, находясь на подоконнике, кидала игрушки младшей сестре на первый этаж, не удержалась и выпала из окна.

Как нам сообщили в УМВД по Ивановской области, семья, где проживает ребенок, благополучная и характеризуется положительно. В момент падения девочки ее отец был на работе, а мама на кухне занималась хозяйственными делами.

Инспекторы ПДН продолжают проводить проверку по факту несчастного случая с ребенком, обстоятельства и причины произошедшего уточняются.



ключевые слова: ребенок окно падение
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