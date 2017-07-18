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Бывший замгубернатора Виталий Ильюшкин подозревается в получении крупной взятки
Экс-чиновник сейчас в бегах, объявлен в розыск
Как мы сообщали ранее, 17 июля 2017 года в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области Виталия Ильюшкина вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области было возбуждено уголовное дело. Как нам сегодня сообщили в пресс-служба регионального СУ СК Ильюшкин подозревается в получении взятки в особо крупном размере за создание преимуществ при рассмотрении вопроса об избрании кандидата на должность депутата Ивановской областной Думы 6 созыва (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Подозреваемый скрылся от органов следствия, объявлен в розыск.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Ивановской области и УМВД России по Ивановской области.
В настоящее время по уголовному делу произведены обыски и выемки по месту жительства Ильюшкина и его сожительницы. Наложен арест на принадлежащие подозреваемому автомобиль и снегоболотоход. При получении сведений об ином движимом и недвижимом имуществе подозреваемого будет незамедлительно решен вопрос о наложении на него ареста.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Комментарии (1)
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- L1GT004 минуты назадДа и пускай бегает чем больше в розыске тем больше срок намотают.Атак раньше бы сел раньше бы вышел. Скоро холода сам выйдет на людей.
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