Бывший замгубернатора Виталий Ильюшкин подозревается в получении крупной взятки

Экс-чиновник сейчас в бегах, объявлен в розыск

Как мы сообщали ранее, 17 июля 2017 года в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области Виталия Ильюшкина вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области было возбуждено уголовное дело. Как нам сегодня сообщили в пресс-служба регионального СУ СК Ильюшкин подозревается в получении взятки в особо крупном размере за создание преимуществ при рассмотрении вопроса об избрании кандидата на должность депутата Ивановской областной Думы 6 созыва (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Подозреваемый скрылся от органов следствия, объявлен в розыск.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Ивановской области и УМВД России по Ивановской области.

В настоящее время по уголовному делу произведены обыски и выемки по месту жительства Ильюшкина и его сожительницы. Наложен арест на принадлежащие подозреваемому автомобиль и снегоболотоход. При получении сведений об ином движимом и недвижимом имуществе подозреваемого будет незамедлительно решен вопрос о наложении на него ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.

поделиться ссылкой:

