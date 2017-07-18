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Новости

17 минут назад

Бывший замгубернатора Виталий Ильюшкин подозревается в получении крупной взятки

Экс-чиновник сейчас в бегах, объявлен в розыск

Как мы сообщали ранее, 17 июля 2017 года в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области Виталия Ильюшкина вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области было возбуждено уголовное дело. Как нам сегодня сообщили в пресс-служба регионального СУ СК Ильюшкин подозревается в получении взятки в особо крупном размере за создание преимуществ при рассмотрении вопроса об избрании кандидата на должность депутата Ивановской областной Думы 6 созыва (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Подозреваемый скрылся от органов следствия, объявлен в розыск.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Ивановской области и УМВД России по Ивановской области.

В настоящее время по уголовному делу произведены обыски и выемки по месту жительства Ильюшкина и его сожительницы. Наложен арест на принадлежащие подозреваемому автомобиль и снегоболотоход. При получении сведений об ином движимом и недвижимом имуществе подозреваемого будет незамедлительно решен вопрос о наложении на него ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.



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Комментарии (1)

	


	

	

		
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							Да и пускай бегает чем больше в розыске тем больше срок намотают.Атак раньше бы сел раньше бы вышел. Скоро холода сам выйдет на людей.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Бывший замгубернатора Виталий Ильюшкин подозревается в получении крупной взятки
				
20 минут назад

				

				Бывший замгубернатора Виталий Ильюшкин подозревается в получении крупной взятки 
								

					
	 Экс-чиновник сейчас в бегах, объявлен в розыск
				

				

	    			
    
	    				
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