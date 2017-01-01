В Ивановской области посетитель бара расстрелял из травматического пистолета своего обидчика

Суд оштрафовал злоумышленника и вынес постановление об уничтожении его оружия





Преступление было совершено 15 января 2017 года в поселке Савино. В местном баре «Пивная № 1» между двумя посетителями возник конфликт. Во время ссоры подсудимый достал из кармана принадлежащий ему травматический пистолет «Оса» и побежал на улицу за своим обидчиком, который уже успел сесть в свой автомобиль «ВАЗ-2112».

Подойдя к машине, подсудимый сделал несколько выстрелов через открытую дверь, ранив водителя. Медики диагностировали у пострадавшего проникающее пулевое ранение мягких тканей околоушной жевательной области, а также гематомы в области шеи, которые квалифицируются как легкий вред здоровью.

В ходе дознания обвиняемым был заглажен вред, причиненный преступлением, и в суде потерпевшим было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Однако суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, отказал в удовлетворении данного ходатайства.

«20 июля 2017 года мировым судьей судебного участка Савинского судебного района в отношении подсудимого уголовное дело было прекращено с применением судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, согласно постановлению суда орудие преступления – травматический пистолет «Оса» – подлежит уничтожению», - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

поделиться ссылкой:

