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Новости

49 минут назад

В Ивановской области посетитель бара расстрелял из травматического пистолета своего обидчика

Суд оштрафовал злоумышленника и вынес постановление об уничтожении его оружия


Преступление было совершено 15 января 2017 года в поселке Савино. В местном баре «Пивная № 1» между двумя посетителями возник конфликт. Во время ссоры подсудимый достал из кармана принадлежащий ему травматический пистолет «Оса» и побежал на улицу за своим обидчиком, который уже успел сесть в свой автомобиль «ВАЗ-2112».

Подойдя к машине, подсудимый сделал несколько выстрелов через открытую дверь, ранив водителя. Медики диагностировали у пострадавшего проникающее пулевое ранение мягких тканей околоушной жевательной области, а также гематомы в области шеи, которые квалифицируются как легкий вред здоровью.

В ходе дознания обвиняемым был заглажен вред, причиненный преступлением, и в суде потерпевшим было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Однако суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, отказал в удовлетворении данного ходатайства.

«20 июля 2017 года мировым судьей судебного участка Савинского судебного района в отношении подсудимого уголовное дело было прекращено с применением судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, согласно постановлению суда орудие преступления – травматический пистолет «Оса» – подлежит уничтожению», - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.



ключевые слова: оружие ранение суд
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Бора 								
							
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  • 46 минут назад
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							Наш суд самый гуманный в мире! Пусть дальше бегает и стреляет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 42 минуты назад
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							 - а про аннулирование его лицензии судья не вспомнила? - где они берут таких судей, без дипломов, без мозга, с миллионными зарплатами? Мне тут кто то недавно лекцию пытался читать, что судьи что мировые - они никто, и действия их не соответствуют законодательству данной страны, нет у них прав - вообще нет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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