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Новости

сегодня, 11:47

На фестивале фестивалей «ШуяBEST-2017» выступит всемирно известный каскадер и стантрайдер

ПРОМО-РОЛИК


5 августа в Шуе состоится фестиваль фестивалей «ШуяBEST». По словам организаторов, основная цель этого грандиозного события - представить лучшие достижения культуры и спорта на фоне уникальных достопримечательностей города на Тезе.

Впервые «ШуяBEST» прошёл в 2016 году и состоял из нескольких музыкальных и спортивных фестивалей разных направлений. В этом году формат мероприятия был пересмотрен.

В программе фестиваля: соревнования по мотокроссу, показательные выступления спортсменов, танцевальный фестиваль, большая ярмарка народных умельцев, фестиваль авторской песни, яркий вечерний концерт с участием ивановских и нижегородских рок- и кавер-групп.

Открытие фестиваля фестивалей «ШуяBEST» намечено на 15.00, и оно, как уверяют организаторы, обещает быть зрелищным – впервые в Шую с показательными выступлениями приедет команда Марата Канкадзе, известного в России и за её пределами каскадера и стантрайдера.

Вечерний концерт планируется провести на стадионе «Труд». Здесь не только прозвучит хорошая музыка, но и будут организованы мастер-классы народных умельцев, тематические фотозоны, показательные выступления спортсменов, аниме-зона.

В музыкальной части фестиваля - выступления шуйских групп «Этажи», «Экземирель», «Театрон», кавер-групп «Diamonds» (г. Нижний Новгород) и «Black Stars» (г. Нижний Новгород), рок-группы «Ска'n'ворд» (г. Иваново).

Завершится программа ярким огненным шоу от Театра огненных легенд «Salamandra» (г. Москва).

Промо-ролик фестиваля «ШуяBEST» предоставлен администрацией г. Иваново



ключевые слова: фестиваль
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