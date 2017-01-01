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Новости

17 минут назад

По шести ивановским улицам ограничено движение в связи с капремонтом теплосетей

Адреса и время ограничения


Как сообщает Управление благоустройства ивановской администрации, в связи с земляными работами по капитальному ремонту теплосетей будет ограничено движение автотранспорта по следующим адресам:

- ул. Московская на участке от улицы Маяковского до улицы Багаева на период с 25 июля по 4 сентября;

- ул. Станкостроителей на участке между домами 12 – 16 на период с 24 июля по 1 сентября;

- ул. Вольная на участке от улицы Кузнецова до улицы Зверева на период с 3 июля по 31 июля;

- ул. Володарского на участке пересечения с улицей Поэта Майорова на период с 19 июня по 2 августа;

- ул. Арсения на участке от улицы Ноздрина до улицы Марии Рябииной на период с 16 июля по 10 августа;

- пр. 70 лет Победы на участке дома 5 по Кохомскому шоссе на период с 19 июля по 28 июля.

Пешеходам и водителям транспортных средств необходимо руководствоваться установленными техническими средствами организации дорожного движения на выше указанных участках.



ключевые слова: теплосети капремонт улицы автодвижение ограничение
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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  • 6 минут назад
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							>- ул. Станкостроителей на участке между домами 12 – 16
    
и где эти дома? Что то ни гугл ни яндекс карты про них не знают.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Игорь Зверев								
							
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  • 1 минуту назад
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							Есть ещё одна улица Станкостроителей, там ещё прокуратура Ленинского района располагается в доме 18.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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