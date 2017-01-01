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По шести ивановским улицам ограничено движение в связи с капремонтом теплосетей
Как сообщает Управление благоустройства ивановской администрации, в связи с земляными работами по капитальному ремонту теплосетей будет ограничено движение автотранспорта по следующим адресам:
- ул. Московская на участке от улицы Маяковского до улицы Багаева на период с 25 июля по 4 сентября;
- ул. Станкостроителей на участке между домами 12 – 16 на период с 24 июля по 1 сентября;
- ул. Вольная на участке от улицы Кузнецова до улицы Зверева на период с 3 июля по 31 июля;
- ул. Володарского на участке пересечения с улицей Поэта Майорова на период с 19 июня по 2 августа;
- ул. Арсения на участке от улицы Ноздрина до улицы Марии Рябииной на период с 16 июля по 10 августа;
- пр. 70 лет Победы на участке дома 5 по Кохомскому шоссе на период с 19 июля по 28 июля.
Пешеходам и водителям транспортных средств необходимо руководствоваться установленными техническими средствами организации дорожного движения на выше указанных участках.
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и где эти дома? Что то ни гугл ни яндекс карты про них не знают.