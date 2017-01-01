Новости
31 минуту назад
В Иванове автобус с пассажирами провалился в яму
ФОТО
На перекрестке улиц Станкостроителей и Ташкентской в ДТП попал пассажирский транспорт. Переезжая лужу на проезжей части, автобус 20-го маршрута провалился правым задним колесом в яму, при этом застряв и заметно накренившись.
Очевидцы отмечают, что из ямы валил пар. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.
Фото: ВКонтакте / Пешком по Иванову
- оцените новость:
-
(0)
- 833
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Fantomas8 минут назадСтрашен не пар, ибо это всего лишь процесс охлаждения тормозного механизма. Страшно то, что на фоне полного бардака в городе и области, первые лица занимаются какой-то ерундой и показухой. Вот вчера, например, прошел пикет кинутых дольщиков. Но кто вышел к ним на диалог? Никто! Потому что администрация самоустранились от их проблем, дескать фирмы коммерческие, вот идите к ним и спрашивайте. А в это время губернатор мямлит с голубого экрана, о том, как здорово, что в области сельское хозяйство. У нас все хорошо, мы на правильном пути! Но возникает вопрос к Павлу Алексеевичу: А, собственно, ваша роль в успехах данного фермера какова? Он молодец! А у вас в области бардак! Автобусы проваливаются...