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Новости

31 минуту назад

В Иванове автобус с пассажирами провалился в яму

ФОТО


На перекрестке улиц Станкостроителей и Ташкентской в ДТП попал пассажирский транспорт. Переезжая лужу на проезжей части, автобус 20-го маршрута провалился правым задним колесом в яму, при этом застряв и заметно накренившись.

Очевидцы отмечают, что из ямы валил пар. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.

Фото: ВКонтакте / Пешком по Иванову



ключевые слова: автобус яма ДТП
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Fantomas								
							
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  • 8 минут назад
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							Страшен не пар, ибо это всего лишь процесс охлаждения тормозного механизма. Страшно то, что на фоне полного бардака в городе и области, первые лица занимаются какой-то ерундой и показухой. Вот вчера, например, прошел пикет кинутых дольщиков. Но кто вышел к ним на диалог? Никто! Потому что администрация самоустранились от их проблем, дескать фирмы коммерческие, вот идите к ним и спрашивайте. А в это время губернатор мямлит с голубого экрана, о том, как здорово, что в области сельское хозяйство. У нас все хорошо, мы на правильном пути! Но возникает вопрос к Павлу Алексеевичу: А, собственно, ваша роль в успехах данного фермера какова? Он молодец! А у вас в области бардак! Автобусы проваливаются...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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