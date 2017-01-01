В Иванове автобус с пассажирами провалился в яму

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На перекрестке улиц Станкостроителей и Ташкентской в ДТП попал пассажирский транспорт. Переезжая лужу на проезжей части, автобус 20-го маршрута провалился правым задним колесом в яму, при этом застряв и заметно накренившись.

Очевидцы отмечают, что из ямы валил пар. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.

Фото: ВКонтакте / Пешком по Иванову

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