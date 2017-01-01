Депутаты Ивоблдумы будут добиваться введения в Плесе курортного сбора

Парламентарии планируют обратиться с этим предложением к Валентине Матвиенко





Один из вопросов, которые будут рассмотрены на сегодняшнем заседании Ивановской областной думы, касается курортного сбора. В частности, депутаты планируют принять обращение к спикеру Совета Федерации ФС РФ Валентине Матвиенко «О распространении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае на территории Ивановской области».

Напомним, ранее инициативу введения курортного сбора в Плесе поддержал губернатор Павел Коньков. Однако в первоначальный экспериментальный список Ивановская область не попала. Но, как видим, парламентарии решили добиваться распространения эксперимента с курортным сбором и на наш регион.

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