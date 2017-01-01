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Новости

сегодня, 10:39

Депутаты Ивоблдумы будут добиваться введения в Плесе курортного сбора

Парламентарии планируют обратиться с этим предложением к Валентине Матвиенко


Один из вопросов, которые будут рассмотрены на сегодняшнем заседании Ивановской областной думы, касается курортного сбора. В частности, депутаты планируют принять обращение к спикеру Совета Федерации ФС РФ Валентине Матвиенко «О распространении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае на территории Ивановской области».

Напомним, ранее инициативу введения курортного сбора в Плесе поддержал губернатор Павел Коньков. Однако в первоначальный экспериментальный список Ивановская область не попала. Но, как видим, парламентарии решили добиваться распространения эксперимента с курортным сбором и на наш регион.



ключевые слова: туризм курортный сбор Плес
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 53 минуты назад
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    • 
										+1
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							Точно, вводите сбор! - Но как обещали с туриста 100р, с чиновника 1000 евро!
    
Пускай Димон со своей свитой каждый раз по охулиарду евро в бюджет вносит!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									zurykman								
							
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  • 47 минут назад
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а вынесет два								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Какже								
							
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  • 33 минуты назад
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							Как же далеки ивановские депутаты от народа! Заняться больше нечем!!!! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 26 минут назад
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										+1
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							))))) да вертел я ваши российские курорты! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • 6 минут назад
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							Дайте им таблеток от жадности! Побольше!!! Побольше!!!!!! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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