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Новости

сегодня, 10:13

В ивановском парке «Харинка» пройдет Фестиваль водных фонариков


28 июля в 9 часов вечера в ивановском парке «Харинка» на берегу реки пройдет яркое и увлекательное мероприятие - Фестиваль водных фонариков.

Для гостей фестиваля на выбор будут представлены сразу два вида водных фонариков, которые отличаются друг от друга своим предназначением. Так, опустив на водную гладь фонарик в форме лотоса, участник праздника станет на шаг ближе к обретению счастья в отношениях, заверяют организаторы.

Кроме этого, можно отправить в плаванье и фонарик-куб, который, в свою очередь, «принесет владельцу желаемые материальные блага». Для этого на каждой из четырех сторон такого фонарика стоит письменно зафиксировать свои желания.

Фестиваль будет проходить под живую музыку скрипки и саксофона, а мастера светового шоу «раскрасят» огнями сумеречное небо Иваново.

К участию в празднике приглашаются все желающие, вход на мероприятие – свободный.



ключевые слова: река фонарики фестиваль
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									lodochnik								
							
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  • 56 минут назад
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							Промо акция производителей фонариков. А об уборке мусора от этих фонариков кто-нибудь озаботился?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 56 минут назад
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										0
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							Загадят реку, лучше субботник проведите по очистке от пластиковой тары лесопарка.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 49 минут назад
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							Предлагаю третий вид фонариков - в форме облака, которые будут способствовать смене областного руководства. Думаю, количество потенциальных покупателей будет велико! ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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