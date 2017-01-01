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В ивановском парке «Харинка» пройдет Фестиваль водных фонариков
28 июля в 9 часов вечера в ивановском парке «Харинка» на берегу реки пройдет яркое и увлекательное мероприятие - Фестиваль водных фонариков.
Для гостей фестиваля на выбор будут представлены сразу два вида водных фонариков, которые отличаются друг от друга своим предназначением. Так, опустив на водную гладь фонарик в форме лотоса, участник праздника станет на шаг ближе к обретению счастья в отношениях, заверяют организаторы.
Кроме этого, можно отправить в плаванье и фонарик-куб, который, в свою очередь, «принесет владельцу желаемые материальные блага». Для этого на каждой из четырех сторон такого фонарика стоит письменно зафиксировать свои желания.
Фестиваль будет проходить под живую музыку скрипки и саксофона, а мастера светового шоу «раскрасят» огнями сумеречное небо Иваново.
К участию в празднике приглашаются все желающие, вход на мероприятие – свободный.
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Комментарии (3)
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- lodochnik56 минут назадПромо акция производителей фонариков. А об уборке мусора от этих фонариков кто-нибудь озаботился?
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- Медведь56 минут назадЗагадят реку, лучше субботник проведите по очистке от пластиковой тары лесопарка.
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- 12312349 минут назадПредлагаю третий вид фонариков - в форме облака, которые будут способствовать смене областного руководства. Думаю, количество потенциальных покупателей будет велико! ;)