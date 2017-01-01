В ивановском парке «Харинка» пройдет Фестиваль водных фонариков





28 июля в 9 часов вечера в ивановском парке «Харинка» на берегу реки пройдет яркое и увлекательное мероприятие - Фестиваль водных фонариков.

Для гостей фестиваля на выбор будут представлены сразу два вида водных фонариков, которые отличаются друг от друга своим предназначением. Так, опустив на водную гладь фонарик в форме лотоса, участник праздника станет на шаг ближе к обретению счастья в отношениях, заверяют организаторы.

Кроме этого, можно отправить в плаванье и фонарик-куб, который, в свою очередь, «принесет владельцу желаемые материальные блага». Для этого на каждой из четырех сторон такого фонарика стоит письменно зафиксировать свои желания.

Фестиваль будет проходить под живую музыку скрипки и саксофона, а мастера светового шоу «раскрасят» огнями сумеречное небо Иваново.

К участию в празднике приглашаются все желающие, вход на мероприятие – свободный.

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