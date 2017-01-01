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Новости

16 минут назад

В Иванове грузовик сбил на перекрестке молодого человека

Пострадавшего доставили в 7-ю горбольницу - ФОТО


ДТП случилось 25 июля около 7 часов утра на перекрестке проспекта Текстильщиков и улицы Куконковых областного центра. 41-летний водитель грузовой «ГАЗели», поворачивая направо при выключенном сигнале дополнительной секции сбил пешехода. 21-летний молодой человек переходил «зебру» на зеленый сигнал светофора.

С переломом стопы, ссадинами голени и колена пострадавшего доставили в 7-ю городскую больницу.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД

ключевые слова: ДТП грузовик пешеход наезд
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