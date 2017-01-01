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Новости

сегодня, 19:26

На перекрестке улиц Бубнова и 10-го Августа в Иванове отключат светофоры

На 7 часов


26 июля будут отключены светофоры на перекрестке улиц Бубнова и 10-го Августа областного центра. Об этом сообщает городское управление благоустройства. Планируемое время отключения - 09.00 до 16.00.



ключевые слова: перекресток светофоры
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